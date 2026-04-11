Atelier numérique (Colette) Médiathèque Colette Auxerre

Auxerre

Atelier numérique (Colette)

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

La bibliothèque d’Auxerre vous propose des ateliers numériques autour d’un thème pour vous accompagner dans vos pratiques informatiques.

Pour connaitre le thème, rendez-vous sur https://bm-auxerre.fr/agenda

Sur inscription dès 14 ans .

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

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English : Atelier numérique (Colette)

L’événement Atelier numérique (Colette) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)