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Atelier numérique (Colette) Médiathèque Colette Auxerre

Atelier numérique (Colette) Médiathèque Colette Auxerre

Atelier numérique (Colette) Médiathèque Colette Auxerre samedi 18 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Colette

Adresse : 9 Allée de la Colemine

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Atelier numérique (Colette)

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :
2026-04-18

La bibliothèque d’Auxerre vous propose des ateliers numériques autour d’un thème pour vous accompagner dans vos pratiques informatiques.
Pour connaitre le thème, rendez-vous sur https://bm-auxerre.fr/agenda
Sur inscription dès 14 ans   .

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

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English : Atelier numérique (Colette)

L’événement Atelier numérique (Colette) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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