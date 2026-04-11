La plage aux chansons Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Auxerre

La plage aux chansons

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Pierre-Jean Zantman, auteur et compositeur, vous emmènera pour une parenthèse musicale et conviviale accompagné de sa guitare. Prêt à donner de la voix ? Avec La Cie Goûtes-Y-Donc

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Public familial dès la naissance. .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

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English : La plage aux chansons

L’événement La plage aux chansons Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)