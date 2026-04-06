Match France vs Pays-Bas Equipe de France Féminine Stade Abbé Deschamps Auxerre
Match France vs Pays-Bas Equipe de France Féminine Stade Abbé Deschamps Auxerre samedi 18 avril 2026.
Auxerre
Match France vs Pays-Bas Equipe de France Féminine
Stade Abbé Deschamps Route de Vaux Auxerre Yonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:10:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Enjeu qualification pour les Bleues !
L’Équipe de France Féminine poursuit sa quête de ticket pour la Coupe du Monde de la FIFA 2027 au Brésil.
Rendez vous samedi 18 avril au stade Abbé Deschamps pour un choc déterminant face aux Pays-Bas !
Venez vibrer, encourager et porter les Bleues vers la victoire ! Réservez vos places dès maintenant et faites partie de l’aventure ! .
Stade Abbé Deschamps Route de Vaux Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté billetterie@fff.fr
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English : Match France vs Pays-Bas Equipe de France Féminine
L’événement Match France vs Pays-Bas Equipe de France Féminine Auxerre a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Auxerrois
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