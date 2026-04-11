Histoires en partage (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Auxerre

Histoires en partage (Jacques-Lacarrière)

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Tu aimes écouter des histoires ? Les bénévoles de l’association Lire et Faire Lire t’attendent pour des lectures pleines de surprises.

Gratuit, à partir de 3 ans

Entrée libre, dans la limite des places disponibles .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

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English : Histoires en partage (Jacques-Lacarrière)

L’événement Histoires en partage (Jacques-Lacarrière) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)