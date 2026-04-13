L’océan vu de l’espace Muséum Auxerre

Auxerre

L’océan vu de l’espace

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Le Muséum accueille une exposition de plein air de vues satellite grand format. Observez l’océan vu de très haut côtes, embouchures, mangroves… pour découvrir sa beauté et les sujets environnementaux actuels.

Dans le Muséum, deux coins lecture en partenariat avec les médiathèques d’Auxerre et une exposition d’œuvres des élèves des Beaux-Arts. .

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40

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English : L’océan vu de l’espace

L’événement L’océan vu de l’espace Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)