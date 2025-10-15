A.N.G.S.T. + Mahamat Théâtre d’Auxerre Auxerre

A.N.G.S.T. + Mahamat

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 6 – 6 – 22 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Des saltos arrière sur un fil pour Lucas Bergandi ; un saut périlleux d’ingénieur à acrobate pour Mahamat Fofana. Entre connaître sa peur et infléchir la ligne d’un destin tracé, Clément Dazin met en scène deux portraits aussi attachants qu’aériens.

Artisan inventif de pièces de groupe, Clément Dazin est aussi l’auteur de portraits intimes qui nouent la prouesse aux récits personnels d’artistes. Avec Lucas Bergandi, ils créent ensemble le duo A.N.G.S.T. dédié à la peur. Dans ce pas de deux entre fil et jonglage, Lucas et Clément brisent un tabou et dansent allègrement sur nos nerfs pour explorer ce sentiment ambigu, tour à tour gage de survie ou force néfaste. Autre volet de la soirée, Mahamat est un solo pour acrobate-ingénieur . Écrit à quatre mains, il fait le récit par la danse, l’acrobatie et les mots de l’itinéraire de Mahamat Fofana, né en Côte d’Ivoire, promis à un brillant avenir d’ingénieur mais aspiré vers d’autres cieux par sa passion pour le cirque. Injonctions sociales, dette familiale, choc des cultures… Pour retomber sur ses pieds, l’agilité ne réside pas que dans le corps. Et si le cirque était d’abord un art de vivre ? .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement A.N.G.S.T. + Mahamat Auxerre a été mis à jour le 2025-10-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)