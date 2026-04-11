Papotez culture null Allée du Panier Vert Auxerre

Auxerre

Papotez culture

null Allée du Panier Vert Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-23 2026-06-26 2026-09-05

Ici, les bons conseils s’échangent autour d’un café livres, films, BD, musique… tout se partage ! Venez vous aussi raconter vos dernières découvertes et repartez avec plein d’idées !

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, public ados/adultes .

null Allée du Panier Vert Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

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English : Papotez culture

L’événement Papotez culture Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)