Papotez culture null Allée du Panier Vert Auxerre
Papotez culture null Allée du Panier Vert Auxerre vendredi 24 avril 2026.
Auxerre
Papotez culture
null Allée du Panier Vert Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-23 2026-06-26 2026-09-05
Ici, les bons conseils s’échangent autour d’un café livres, films, BD, musique… tout se partage ! Venez vous aussi raconter vos dernières découvertes et repartez avec plein d’idées !
Entrée libre, dans la limite des places disponibles, public ados/adultes .
null Allée du Panier Vert Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Papotez culture
L’événement Papotez culture Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Auxerre (Yonne)
- Auxerre, Terre de Vignes Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre 11 avril 2026
- Dernière sortie nature avant artificialisation ! Auxerre 12 avril 2026
- STAGE DE CIRQUE Théâtre d’Auxerre Auxerre 13 avril 2026
- Histoires en partage (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 15 avril 2026
- Tournoi Super Smash Bros Médiathèque Colette Auxerre 15 avril 2026