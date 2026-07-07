Garçon, la note ! Pierrot soleil Chanson rock Place du Maréchal Leclerc Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Garçon, la note ! Pierrot soleil Chanson rock

Place du Maréchal Leclerc Cave du Maréchal Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Entre l’énergie de Johnny Cash, la poésie d’Hubert-Félix Thiéfaine et la sincérité de Renaud, Pierrot Soleil propose un univers où folk, rock et pop se rencontrent. Fort de plus de 30 ans de scène à travers l’Europe, il livre des chansons authentiques, inspirées de tranches de vie, portées par une présence généreuse et une ambiance à la fois festive, chaleureuse et profondément humaine. .

Place du Maréchal Leclerc Cave du Maréchal Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 54 20 29 contact@conciergerie-prod.com

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English : Garçon, la note ! Pierrot soleil Chanson rock

L’événement Garçon, la note ! Pierrot soleil Chanson rock Auxerre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois