Quand Auxerre se fait éclipser Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre

Quand Auxerre se fait éclipser

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

2026-08-12

Le 12 août, levez les yeux le Soleil va jouer à cache-cache avec la Lune, et Auxerre sera aux premières loges ! Profitons-en pour déambuler dans la ville et découvrir comment nos ancêtres vivaient ces moments où le ciel semblait leur tomber sur la tête. Astronomie et histoire le cocktail parfait pour une visite pas ordinaire ! .

Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

