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AGENDA · Auxerre

Garçon, la note ! The grasslers Bluegrass La Petite Vitesse Auxerre

mardi 11 août 2026 · La Petite Vitesse · Auxerre

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
La Petite Vitesse
Adresse
44 Avenue de la Puisaye
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Garçon, la note ! The grasslers Bluegrass

La Petite Vitesse 44 Avenue de la Puisaye Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Tout droit sortis d’un voyage spatio-temporel depuis le Far West de 1885, The Grasslers réinventent les plus grands tubes pop-rock des 40 dernières années en version bluegrass. Banjo, mandoline, contrebasse et harmonies vocales donnent une nouvelle vie à des classiques revisités avec humour, virtuosité et une irrésistible énergie scénique. Un concert festif, surprenant et fédérateur qui séduit toutes les générations.   .

La Petite Vitesse 44 Avenue de la Puisaye Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 51 79 15 

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English : Garçon, la note ! The grasslers Bluegrass

L’événement Garçon, la note ! The grasslers Bluegrass Auxerre a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois

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