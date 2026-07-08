Garçon, la note ! The grasslers Bluegrass La Petite Vitesse Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Garçon, la note ! The grasslers Bluegrass

La Petite Vitesse 44 Avenue de la Puisaye Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Tout droit sortis d’un voyage spatio-temporel depuis le Far West de 1885, The Grasslers réinventent les plus grands tubes pop-rock des 40 dernières années en version bluegrass. Banjo, mandoline, contrebasse et harmonies vocales donnent une nouvelle vie à des classiques revisités avec humour, virtuosité et une irrésistible énergie scénique. Un concert festif, surprenant et fédérateur qui séduit toutes les générations. .

La Petite Vitesse 44 Avenue de la Puisaye Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 51 79 15

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English : Garçon, la note ! The grasslers Bluegrass

L’événement Garçon, la note ! The grasslers Bluegrass Auxerre a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Auxerrois