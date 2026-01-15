Visite Flash du mois d’août La création du parc de l’Arbre Sec, toute une histoire ! Place Achille Ribain Auxerre
Visite Flash du mois d’août La création du parc de l’Arbre Sec, toute une histoire ! Place Achille Ribain Auxerre vendredi 7 août 2026.
Visite Flash du mois d’août La création du parc de l’Arbre Sec, toute une histoire !
Place Achille Ribain Entrée du Parc devant l’entrée de la coulée verte Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 12:30:00
fin : 2026-08-07 13:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Thématique de la Visite Flash du mois d’août 2026 La création du parc de l’Arbre Sec, toute une histoire . Venez découvrir l’histoire de la création du premier arboretum d’Auxerre et de ses équipements de loisirs, très novateurs pour le XIXe!
Les Visites Flashs sont des mini-conférences gratuites de 30mn, tous les premiers vendredis du mois. Pas d’inscription, retrouvez la guide au point de rendez-vous à 12h30, emportez votre casse-croûte et venez découvrir un aspect insolite de l’Histoire d’Auxerre. .
Place Achille Ribain Entrée du Parc devant l’entrée de la coulée verte Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite Flash du mois d’août La création du parc de l’Arbre Sec, toute une histoire !
L’événement Visite Flash du mois d’août La création du parc de l’Arbre Sec, toute une histoire ! Auxerre a été mis à jour le 2026-01-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)