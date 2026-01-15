Visite Flash du mois d’août La création du parc de l’Arbre Sec, toute une histoire ! Place Achille Ribain Auxerre

Visite Flash du mois d’août La création du parc de l’Arbre Sec, toute une histoire !

Place Achille Ribain Entrée du Parc devant l’entrée de la coulée verte Auxerre Yonne

Thématique de la Visite Flash du mois d’août 2026 La création du parc de l’Arbre Sec, toute une histoire . Venez découvrir l’histoire de la création du premier arboretum d’Auxerre et de ses équipements de loisirs, très novateurs pour le XIXe!

Les Visites Flashs sont des mini-conférences gratuites de 30mn, tous les premiers vendredis du mois. Pas d’inscription, retrouvez la guide au point de rendez-vous à 12h30, emportez votre casse-croûte et venez découvrir un aspect insolite de l’Histoire d’Auxerre. .

Place Achille Ribain Entrée du Parc devant l’entrée de la coulée verte Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

