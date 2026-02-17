Trois Petits Tours et puis Dansons ! Place Saint-Germain Auxerre

Trois Petits Tours et puis Dansons !

Place Saint-Germain Cloître et parvis de l’Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09 22:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Le spectacle Trois petits Tours et puis Dansons!

J’ai cinq ans. J’assiste à un spectacle de marionnettes. Ma maîtresse n’est pas là. Mais une de ces poupées articulées a sa voix. Je me sens trahie ! Ça n’existe pas !

Aujourd’hui, cette marionnette est vivante, elle danse dans mes rêves…

Marionnettes, automates, sont des personnages articulés dès le moyen-âge. La Cie Bassa Toscana fera danser Polichinelle, Pinocchio, Guignol, Pétrouchka et bien d’autres pantins tout au long de la soirée.

?Lors du spectacle présenté au public auxerrois à l’Abbaye Saint-Germain le 9 août 2026 à 20h30, la danse, en harmonie avec la musique, le texte et le chant, exultera un moment joyeux, dramatique ou onirique du récit. Elle sera un moyen d’expression afin de partager la saveur des mots, sans les remplacer, mais en en soulignant l’émotion. Un bal renaissance sera proposé au public pour clore la soirée.

Les stagiaires sont encadrés par des artistes professionnels (musiciens, danseurs et comédiens) .

Place Saint-Germain Cloître et parvis de l’Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cie.bassa.toscana@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Trois Petits Tours et puis Dansons ! Auxerre a été mis à jour le 2026-02-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)