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Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye Place Saint-Germain Auxerre

Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye Place Saint-Germain Auxerre vendredi 21 août 2026.

Lieu : Place Saint-Germain

Adresse : Abbaye Saint-Germain

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-21

Rendez-vous pour la 9e édition du Festival des arts de la rue !
Pendant 3 jours, la ville accueille une vingtaine de compagnies venues de France et d’ailleurs, avec de nombreux spectacles vivants dans les rues, sur les places, au détour des pavés et à l’Abbaye Saint-Germain.
Humour, musique, performances acrobatiques et rencontres insolites au fil de vos promenades… Profitez de ce festival ouvert à tous, gratuit et sans réservation.
Ne manquez pas cet événement incontournable de l’été auxerrois ! Clowns, acrobates, musiciens, circassiens, danseurs, poètes de rue vous attendent !
Programme complet sur www.abbbayesaintgermain.fr   .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye

L’événement Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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