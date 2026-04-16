Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye Place Saint-Germain Auxerre

Auxerre

Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Rendez-vous pour la 9e édition du Festival des arts de la rue !

Pendant 3 jours, la ville accueille une vingtaine de compagnies venues de France et d’ailleurs, avec de nombreux spectacles vivants dans les rues, sur les places, au détour des pavés et à l’Abbaye Saint-Germain.

Humour, musique, performances acrobatiques et rencontres insolites au fil de vos promenades… Profitez de ce festival ouvert à tous, gratuit et sans réservation.

Ne manquez pas cet événement incontournable de l’été auxerrois ! Clowns, acrobates, musiciens, circassiens, danseurs, poètes de rue vous attendent !

Programme complet sur www.abbbayesaintgermain.fr .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye

L’événement Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)