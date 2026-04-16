Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye Place Saint-Germain Auxerre
Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye Place Saint-Germain Auxerre vendredi 21 août 2026.
Auxerre
Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Rendez-vous pour la 9e édition du Festival des arts de la rue !
Pendant 3 jours, la ville accueille une vingtaine de compagnies venues de France et d’ailleurs, avec de nombreux spectacles vivants dans les rues, sur les places, au détour des pavés et à l’Abbaye Saint-Germain.
Humour, musique, performances acrobatiques et rencontres insolites au fil de vos promenades… Profitez de ce festival ouvert à tous, gratuit et sans réservation.
Ne manquez pas cet événement incontournable de l’été auxerrois ! Clowns, acrobates, musiciens, circassiens, danseurs, poètes de rue vous attendent !
Programme complet sur www.abbbayesaintgermain.fr .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye
L’événement Festival des Rues barrées 2026 à l’Abbaye Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Auxerre (Yonne)
- La plage aux chansons Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 18 avril 2026
- Atelier numérique (Colette) Médiathèque Colette Auxerre 18 avril 2026
- Match France vs Pays-Bas Equipe de France Féminine Stade Abbé Deschamps Auxerre 19 avril 2026
- A.N.G.S.T. + Mahamat Théâtre d’Auxerre Auxerre 22 avril 2026
- Conflits Théâtre d’Auxerre Auxerre 24 avril 2026