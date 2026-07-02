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AGENDA · Auxerre

Garçon, la note ! Coal Folk/ Country Levrette café Auxerre

mercredi 19 août 2026 · Levrette café · Auxerre

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Levrette café
Adresse
Avenue Yver
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Garçon, la note ! Coal Folk/ Country

Levrette café Avenue Yver Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:00:00
fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Inspiré par Woody Guthrie et Bob Dylan, COAL revisite la tradition folk américaine avec authenticité et sensibilité. Entre ballades intimistes, engagement humaniste et mélodies intemporelles, il offre un voyage musical sincère, loin des clichés, où se mêlent émotion, poésie et nostalgie. Une parenthèse folk chaleureuse qui touche autant le cœur que l’esprit.   .

Levrette café Avenue Yver Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   contact@delile.net

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English : Garçon, la note ! Coal Folk/ Country

L’événement Garçon, la note ! Coal Folk/ Country Auxerre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois

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