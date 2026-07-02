Garçon, la note ! Coal Folk/ Country Levrette café Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Garçon, la note ! Coal Folk/ Country

Levrette café Avenue Yver Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Inspiré par Woody Guthrie et Bob Dylan, COAL revisite la tradition folk américaine avec authenticité et sensibilité. Entre ballades intimistes, engagement humaniste et mélodies intemporelles, il offre un voyage musical sincère, loin des clichés, où se mêlent émotion, poésie et nostalgie. Une parenthèse folk chaleureuse qui touche autant le cœur que l’esprit. .

Levrette café Avenue Yver Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@delile.net

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English : Garçon, la note ! Coal Folk/ Country

L’événement Garçon, la note ! Coal Folk/ Country Auxerre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois