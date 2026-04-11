Tournoi de jeux vidéo FC25 Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre
Tournoi de jeux vidéo FC25 Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre mercredi 26 août 2026.
Auxerre
Tournoi de jeux vidéo FC25
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Un tournoi de FC25 s’invite à la bibliothèque d’Auxerre sur Xbox Series. Gagnez tous les matchs et devenez le champion incontesté de ce jeu de foot !
Gratuit, sur inscription Tout public, à partir de 7 ans (les enfants âgés de 7 à 10 ans devront être accompagnés d’un adulte) .
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de jeux vidéo FC25
L’événement Tournoi de jeux vidéo FC25 Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Auxerre (Yonne)
- Auxerre, Terre de Vignes Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre 11 avril 2026
- Dernière sortie nature avant artificialisation ! Auxerre 12 avril 2026
- STAGE DE CIRQUE Théâtre d’Auxerre Auxerre 13 avril 2026
- Histoires en partage (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 15 avril 2026
- Tournoi Super Smash Bros Médiathèque Colette Auxerre 15 avril 2026