Tournoi de jeux vidéo FC25 Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Auxerre

Tournoi de jeux vidéo FC25

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Un tournoi de FC25 s’invite à la bibliothèque d’Auxerre sur Xbox Series. Gagnez tous les matchs et devenez le champion incontesté de ce jeu de foot !

Gratuit, sur inscription Tout public, à partir de 7 ans (les enfants âgés de 7 à 10 ans devront être accompagnés d’un adulte) .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

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English : Tournoi de jeux vidéo FC25

L’événement Tournoi de jeux vidéo FC25 Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)