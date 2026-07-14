Concert de clôture Les Estivales de Puisaye Place Saint-Étienne Auxerre
dimanche 23 août 2026 · Place Saint-Étienne · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Concert de clôture Les Estivales de Puisaye
Place Saint-Étienne Cathédrale Saint-Étienne Auxerre Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:30:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Les Estivales de Puisaye représentent une dizaine de concerts, dont 4 représentations d’une opérette dans différentes communes de l’Yonne, de la
Puisaye, de l’Auxerrois, et du Loiret. Un plateau musical exceptionnel avec plus de 100 musiciens et artistes professionnels. Pour clôturer cela, découvrez le »Concert de clôture », concert symphonique et choral de 2h avec entracte à la cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre. Regina cæli, Mozart ; Water Music, Haendel ; Te Deum, Charpentier. Rémi Gousseau, direction ; Sabine Revault d’Allones, soprano ; Yete Queiroz, mezzo-soprano ; Constantin Goubet, ténor ; Florian Bisbrouck, baryton-basse ; Maîtrise Saint-Louis de Gonzague de Paris (Sophie Chiu, direction) ; Choeur de l’Académie des Estivales de Puisaye (Sophie Chiu, direction) ; Orchestre symphonique des Estivales de Puisaye. .
Place Saint-Étienne Cathédrale Saint-Étienne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 reservations@estivales-puisaye.com
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English : Concert de clôture Les Estivales de Puisaye
L’événement Concert de clôture Les Estivales de Puisaye Auxerre a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Auxerrois
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