Garçon, la note ! Minuit Soleil Chanson Place des Cordeliers Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Garçon, la note ! Minuit Soleil Chanson

Place des Cordeliers Les Brimbos Le Sub La table des cordeliers Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Entre ombre et lumière, Minuit Soleil tisse une pop sensible et envoûtante portée par la voix cristalline de Roxane. Leurs chansons explorent la renaissance, la résilience et la transformation intérieure dans un univers poétique où mélancolie et espoir se répondent. Un concert intense et lumineux, qui invite chacun à se laisser traverser par ses propres émotions. .

Place des Cordeliers Les Brimbos Le Sub La table des cordeliers Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 01 16 46

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English : Garçon, la note ! Minuit Soleil Chanson

L’événement Garçon, la note ! Minuit Soleil Chanson Auxerre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois