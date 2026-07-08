Garçon, la note ! Minuit Soleil Chanson Place des Cordeliers Auxerre
mardi 25 août 2026 · Place des Cordeliers · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Garçon, la note ! Minuit Soleil Chanson
Place des Cordeliers Les Brimbos Le Sub La table des cordeliers Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25 23:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Entre ombre et lumière, Minuit Soleil tisse une pop sensible et envoûtante portée par la voix cristalline de Roxane. Leurs chansons explorent la renaissance, la résilience et la transformation intérieure dans un univers poétique où mélancolie et espoir se répondent. Un concert intense et lumineux, qui invite chacun à se laisser traverser par ses propres émotions. .
Place des Cordeliers Les Brimbos Le Sub La table des cordeliers Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 01 16 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Garçon, la note ! Minuit Soleil Chanson
L’événement Garçon, la note ! Minuit Soleil Chanson Auxerre a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Auxerrois
À voir aussi à Auxerre (Yonne)
- Atelier d’écriture ludique et créative (Colette) Médiathèque Colette Auxerre 8 juillet 2026
- Escape game Le tombeau du pharaon (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 8 juillet 2026
- Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre) Auxerre 9 juillet 2026
- Grigris de la mer Place Saint-Germain Auxerre 9 juillet 2026
- La Cathédrale Saint-Etienne et sa crypte Place Saint-Etienne Auxerre 9 juillet 2026