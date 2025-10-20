Conflits Théâtre d’Auxerre Auxerre
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Début : 2026-04-24
fin : 2026-06-19
2026-04-24
Stéphanie Cazaentre et Juliette Vivier revisitent le principe du cadavre exquis à travers des séries de dessins, de sérigraphies et des livres d’artistes, projets réalisés en duos entre 2010 et 2015.
Dans ce travail à quatre mains, chacune des deux artistes s’approprie le travail de l’autre, de manière libre ou selon des directives précises fixées par les deux protagonistes et parfois avec la participation du public. .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com
