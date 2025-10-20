Conflits Théâtre d’Auxerre Auxerre

Conflits

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-04-24

Stéphanie Cazaentre et Juliette Vivier revisitent le principe du cadavre exquis à travers des séries de dessins, de sérigraphies et des livres d’artistes, projets réalisés en duos entre 2010 et 2015.

Dans ce travail à quatre mains, chacune des deux artistes s’approprie le travail de l’autre, de manière libre ou selon des directives précises fixées par les deux protagonistes et parfois avec la participation du public. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

English : Conflits

German : Conflits

Italiano :

Espanol :

L’événement Conflits Auxerre a été mis à jour le 2025-10-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)