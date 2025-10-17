D’Jal Avenue des Plaines de l’Yonne Auxerre

D’Jal

Avenue des Plaines de l’Yonne Auxerrexpo Auxerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

D’jal en spectacle à Auxerrexpo le 24 avril 2026 dans l’Yonne. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour. .

Avenue des Plaines de l’Yonne Auxerrexpo Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

