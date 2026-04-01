Savourer la montagne Espace Mouv’art Auxerre
Savourer la montagne Espace Mouv’art Auxerre mardi 21 avril 2026.
Auxerre
Savourer la montagne
Espace Mouv’art 2 Rue de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-04-21
La randonnée ouvre parfois des chemins buissonniers. C’est ainsi que Yannick Charon (peintre et graveure), Christine Billard (poète) et François Escoffier (photographe) ont arpenté ensemble la Haute-Maurienne au début de l’été 2024 en se laissant imprégner par les paysages de montagne et les émotions qu’ils dégagent. A la croisée des sentiers entre poésie, photographie, peinture et gravure sur bois, cette exposition mêle leur regard sur cette vallée des Alpes marquée par la présence des névés et la profusion éclatante des fleurs et vous en fait découvrir toutes les saveurs… .
Espace Mouv’art 2 Rue de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 41 79 08 yancharon62@gmail.com
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English : Savourer la montagne
L’événement Savourer la montagne Auxerre a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Auxerrois
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