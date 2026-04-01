Savourer la montagne Espace Mouv’art Auxerre

Auxerre

Savourer la montagne

Espace Mouv’art 2 Rue de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-04-21

La randonnée ouvre parfois des chemins buissonniers. C’est ainsi que Yannick Charon (peintre et graveure), Christine Billard (poète) et François Escoffier (photographe) ont arpenté ensemble la Haute-Maurienne au début de l’été 2024 en se laissant imprégner par les paysages de montagne et les émotions qu’ils dégagent. A la croisée des sentiers entre poésie, photographie, peinture et gravure sur bois, cette exposition mêle leur regard sur cette vallée des Alpes marquée par la présence des névés et la profusion éclatante des fleurs et vous en fait découvrir toutes les saveurs… .

Espace Mouv’art 2 Rue de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 41 79 08 yancharon62@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Savourer la montagne

L’événement Savourer la montagne Auxerre a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Auxerrois