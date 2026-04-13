Conversation de l’abbaye par l’INRAP Abbaye Saint-Germain Auxerre

Auxerre

Conversation de l’abbaye par l’INRAP

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06 20:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Premiers résultats après les investigations menées sur la villa d’Auxerre à Sainte-Nitasse . Dans le cadre des opérations archéologiques préliminaires à la réalisation de la LISA, partie DREAL, l’INRAP a pu compléter les découvertes faites en 1966 au lieu-dit Sainte-Nitasse . Les six mois de fouille qui ont eu lieu en 2025 ont permis de réviser les interprétations établies lors des fouilles précédentes. .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Conversation de l’abbaye par l’INRAP

L’événement Conversation de l’abbaye par l’INRAP Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)