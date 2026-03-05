Avant-première Compostelle Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Avant-première Compostelle

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 15€

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : 2026-03-20

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

En collaboration avec le ROTARY Brionnais Charolais, nous proposons une avant-première du film Compostelle. Tarif unique de 15€ dont une partie sera reversé à la recherche pour le cerveau.

Résumé Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

