Avant première : découverte d’œuvres de la future exposition du musée du Chablais, Musée du Chablais, Thonon-les-Bains

Avant première : découverte d’œuvres de la future exposition du musée du Chablais Samedi 23 mai, 14h30, 18h30 Musée du Chablais Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Découvrez une sélection d’œuvres de la future exposition temporaire « Portrait. De la peinture au selfie, un art de se (re)présenter ».

À travers la collection de portraits du musée, divers par leurs supports et leurs techniques, vous découvrirez la manière dont l’Homme se représente au fil du temps, jusqu’à l’ère des réseaux sociaux. Du portrait d’apparat au portrait intime, de l’autoportrait au selfie, la relation entre l’artiste, le modèle mais aussi le spectateur est questionnée, tout comme la frontière entre être et paraître.

Musée du Chablais 2 Rue Michaud, 74200 Thonon-les-Bains, France Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450706949 https://www.thononlesbains.com/patrimoine-culturel/musee-du-chablais-thonon-les-bains Fonds d’estampes lémaniques. Fonds de paysages peints du Chablais. Fonds archéologique Thonon gallo-romain. Fonds Généraux du Ier Empire. Fonds Maurice Denis et Thonon. Fonds d’atelier de Marguerite Peltzer (sculptrice). Fonds d’atelier d’Enrico Vegetti (peintre et graveur).

Découvrez une sélection d’œuvres de la future exposition temporaire « Portrait. De la peinture au selfie, un art de se (re)présenter ».

© Ville Thonon