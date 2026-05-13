Visite exposition « Lionel Sabatté. Alchimies » à La chapelle Samedi 23 mai, 14h30 La chapelle – espace d’art contemporain Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Découvrez l’univers singulier de Lionel Sabatté : des œuvres nées de la transformation de matières brutes qui donnent vie à des formes à la fois fragiles et puissantes, entre figures et paysages inattendus.

Visite libre avec médiation volante.

La chapelle – espace d’art contemporain 25 rue des Granges- 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 26 25 13 https://www.ville-thonon.fr/decouvrir-la-ville/culture/expositions/la-chapelle/ La diffusion et la sensibilisation de l’art contemporain trouve sa place dans le magnifique écrin de La chapelle de l’ancien couvent de la Visitation. C’est au rythme de quatre expositions par an que vous pourrez découvrir des artistes de renommée nationale et internationale. De nombreux rendez-vous ponctuent chaque exposition : entretien public avec l’artiste et le commissaire d’exposition, atelier de dessin, visite guidée ouverte à tous…

Découvrez l’univers singulier de Lionel Sabatté : des œuvres nées de la transformation de matières brutes qui donnent vie à des formes à la fois fragiles et puissantes, entre figures et paysages …

Lionel Sabatté – Sappho Patera Grande – Huile, pouzzolane sur toile, 250x400cm, 2025 ©Gregory Copitet