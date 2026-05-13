Exposition « Clap sur le Léman », Écomusée de la pêche et du lac, Thonon-les-Bains

Exposition « Clap sur le Léman » Samedi 23 mai, 14h30 Écomusée de la pêche et du lac Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Dix-sept films ayant le Léman pour paysage sont à l’honneur sur les grilles du château de Rives. Une exposition de par l’association des usagers des Bains des Pâquis (AUBP).

Écomusée de la pêche et du lac 2 quai de Rives, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ville-thonon.fr Au sein de trois guérites traditionnelles, plongez dans l’univers des pêcheurs professionnels du lac Léman d’hier et d’aujourd’hui ! Découvrez également cet écosystème grâce à trois aquariums nouvellement réaménagés et de nombreuses espèces d’oiseaux lacustres naturalisés. Ouvert du 1er juin au 30 septembre : du mercredi au dimanche inclus de 14 h 30 à 18 h juillet et août : tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Toute l’année sur réservation pour les groupes.

Dix-sept films ayant le Léman pour paysage sont à l’honneur sur les grilles du château de Rives. Une exposition de par l’association des usagers des Bains des Pâquis (AUBP).

© AUBP