Visite libre de l’exposition « Dans l’intimité de Napoléon III » à la Villa Eugénie, Villa Eugénie, Thonon-les-Bains
Visite libre de l’exposition « Dans l’intimité de Napoléon III » à la Villa Eugénie, Villa Eugénie, Thonon-les-Bains samedi 23 mai 2026.
Visite libre de l’exposition « Dans l’intimité de Napoléon III » à la Villa Eugénie Samedi 23 mai, 14h30 Villa Eugénie Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
L’exposition inaugurale Dans l’intimité de Napoléon III explore les liens familiaux de l’empereur, sa carrière et le rôle de son épouse, à travers le prêt d’objets exceptionnels de la Fondation Napoléon, tout en évoquant l’essor des loisirs sous le Second Empire.
Villa Eugénie 14 ter, boulevard de la corniche – 74200 Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 71 76 75 https://www.ville-thonon.fr/villa-eugenie-lancien-casino-de-thonon-devenu-nouveau-coeur-de-vie-culturelle/ La Villa Eugénie vous invite à découvrir la métamorphose de l’ancien casino en un lieu dédié aux expositions, aux animations et aux gourmandises. Son nom évoque la venue de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie à Thonon-les-Bains en 1860.
L’exposition inaugurale Dans l’intimité de Napoléon III explore les liens familiaux de l’empereur, sa carrière et le rôle de son épouse, à travers le prêt d’objets exceptionnels de la Fondation tout…
© Isabelle Fournier
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