Visites guidées de l’écomusée de la pêche et du lac, Écomusée de la pêche et du lac, Thonon-les-Bains

Visites guidées de l’écomusée de la pêche et du lac Samedi 23 mai, 15h00, 17h00, 19h00 Écomusée de la pêche et du lac Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Découvrez le Léman, sa faune et le matériel des pêcheurs professionnels.

Écomusée de la pêche et du lac 2 quai de Rives, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ville-thonon.fr Au sein de trois guérites traditionnelles, plongez dans l’univers des pêcheurs professionnels du lac Léman d’hier et d’aujourd’hui ! Découvrez également cet écosystème grâce à trois aquariums nouvellement réaménagés et de nombreuses espèces d’oiseaux lacustres naturalisés. Ouvert du 1er juin au 30 septembre : du mercredi au dimanche inclus de 14 h 30 à 18 h juillet et août : tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Toute l’année sur réservation pour les groupes.

Découvrez le Léman, sa faune et le matériel des pêcheurs professionnels.

© Musées Thonon