Forum Logement Jeunes à Thonon – 1ère édition, Espace Tully, Thonon-les-Bains

Forum Logement Jeunes à Thonon – 1ère édition Jeudi 4 juin, 13h00 Espace Tully Haute-Savoie

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T13:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T13:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00

Jeudi 4 juin 2026, de 13h à 18h, le CLLAJ / Service Logement de la Mission Locale Jeunes du Chablais organise un Forum Logement Jeunes à l’Espace Tully, à Thonon.

De nombreux partenaires logement / jeunesse seront présents pour vous informer et vous conseiller dans vos démarches logement.

Plus d’informations prochainement !

www.mljchablais.org

Espace Tully 8 avenue des Abattoirs, Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.mljchablais.org/ »}]

Un rendez-vous à noter dès à présent dans votre agenda ! Le 4 juin, de 13h à 18h forum