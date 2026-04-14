Forum Logement Jeunes à Thonon – 1ère édition, Espace Tully, Thonon-les-Bains
Forum Logement Jeunes à Thonon – 1ère édition, Espace Tully, Thonon-les-Bains jeudi 4 juin 2026.
Forum Logement Jeunes à Thonon – 1ère édition Jeudi 4 juin, 13h00 Espace Tully Haute-Savoie
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T13:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T13:00:00+02:00 – 2026-06-04T18:00:00+02:00
Jeudi 4 juin 2026, de 13h à 18h, le CLLAJ / Service Logement de la Mission Locale Jeunes du Chablais organise un Forum Logement Jeunes à l’Espace Tully, à Thonon.
De nombreux partenaires logement / jeunesse seront présents pour vous informer et vous conseiller dans vos démarches logement.
Plus d’informations prochainement !
www.mljchablais.org
Espace Tully 8 avenue des Abattoirs, Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.mljchablais.org/ »}]
Un rendez-vous à noter dès à présent dans votre agenda ! Le 4 juin, de 13h à 18h forum
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