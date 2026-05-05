Visite-conférence « Le Léman vu par le cinéma » à l’écomusée de la pêche et du lac Samedi 23 mai, 20h00 Écomusée de la pêche et du lac Haute-Savoie

RV devant l’exposition puis conférence à l’écomusée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Une balade devant les panneaux de l’exposition « Clap sur le Léman » sera l’occasion de comprendre quand et comment, au fil des décennies, le Léman a été représenté au cinéma. Puis, à partir d’extraits de quatre films français des années 1990 représentant le Léman (Nouvelle Vague, Toutes peines confondues, Tout ça pour ça et Rouge), réalisés par des cinéastes de trois nationalités différentes (suisse, français et polonais), on s’interrogera, en procédant à une discussion autour de ces extraits, sur ce que ces films très différents, mais partiellement ancrés dans le même territoire, disent de la société française de cette époque.

Avec Laurent Le Forestier, enseignant en études cinématographiques.

Écomusée de la pêche et du lac 2 quai de Rives, 74200 Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ville-thonon.fr Au sein de trois guérites traditionnelles, plongez dans l’univers des pêcheurs professionnels du lac Léman d’hier et d’aujourd’hui ! Découvrez également cet écosystème grâce à trois aquariums nouvellement réaménagés et de nombreuses espèces d’oiseaux lacustres naturalisés. Ouvert du 1er juin au 30 septembre : du mercredi au dimanche inclus de 14 h 30 à 18 h juillet et août : tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Toute l’année sur réservation pour les groupes.

Une balade devant les panneaux de l’exposition « Clap sur le Léman » sera l’occasion de comprendre quand et comment, au fil des décennies, le Léman a été représenté au cinéma. Puis, à partir de films…

© Musées Thonon