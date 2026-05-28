Avant-première du long-métrage *L’Ensorcelée* Cinéma L’Odéon Cherbourg-en-Cotentin
Avant-première du long-métrage *L’Ensorcelée* Cinéma L’Odéon Cherbourg-en-Cotentin lundi 8 juin 2026.
Cherbourg-en-Cotentin
Avant-première du long-métrage *L’Ensorcelée*
Cinéma L’Odéon 51 rue Maréchal Foch Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 20:00:00
fin : 2026-06-08 22:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Avant-première exceptionnelle du long-métrage L’Ensorcelée, entièrement tourné dans la Manche, en présence du réalisateur Jean-Marc Culiersi et d’une partie de l’équipe du film. Les spectateurs pourront notamment rencontrer les comédiens Céline Léger et Maxime Lamotte.
Une occasion rare de découvrir sur grand écran une œuvre ancrée dans le territoire, autour d’un projet cinématographique local ambitieux. .
Cinéma L’Odéon 51 rue Maréchal Foch Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 78 69 41 30 assoarca50@gmail.com
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English : Avant-première du long-métrage *L’Ensorcelée*
L’événement Avant-première du long-métrage *L’Ensorcelée* Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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