Site de la Manfacture Royale des Glaces Rue du souvenir Cherbourg-en-Cotentin

Sur le site de la Verrerie de Glacerie, trente comédiens costumés de la compagnie A Fleur de Mots feront revivre le XVIIe siècle dans un spectacle historique immersif et déambulatoire.

Sous le règne de Louis XIV, la France entreprend de maîtriser un savoir-faire jusque-là jalousement gardé par les maîtres verriers italiens. De cette ambition naît la Manufacture royale des glaces de la Verrerie, destinée à affirmer la puissance et le prestige du royaume de France.

Écrit par les autrices de la compagnie A Fleur de Mots (Cherbourg), Le Mystère de la Verrerie Royale entraîne le public dans l’ombre des ateliers du XVIIe siècle, où se trament secrets, complots et manœuvres audacieuses. Dans un contexte de surveillance étroite et d’espionnage industriel, les artisans risquent tout pour transmettre et développer des techniques précieuses.

C’est ainsi que naît peu à peu un savoir-faire français d’exception.

Certaines des glaces produites viendront magnifier la célèbre galerie des Glaces du Château de Versailles. Ces miroirs monumentaux, symboles éclatants de la grandeur voulue par le Roi Soleil, témoignent de la réussite industrielle et artistique française.

A travers le jeu des comédiens, soutenu par la lumière et la musique le public chemine au cœur d’une fresque historique intense, où se mêlent ambition politique, intrigue et naissance d’un savoir-faire français d’exception.

