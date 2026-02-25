Avant-Première Emeraude Cinéma C’est quoi l’amour ? Emeraude Cinémas Dinard

Avant-Première Emeraude Cinéma C’est quoi l’amour ?

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 17:15:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour la diffusion du film C’est quoi l’amour ? .

Grand prix du festival de l’alpe d’Huez et le prix d’interprétation féminine pour Laure Calamy.

Synopsis

Marguerite n’a aucune raison de refuser à Fred, son ex-mari, la demande en nullité de leur mariage à l’Église. Elle est même heureuse d’apprendre que Fred projette de se remarier avec Chloé, sa nouvelle compagne. Pour démontrer aux autorités ecclésiastiques que leur union n’avait aucune raison d’être, les ex-époux s’embarquent dans une enquête sur leur propre passé… ce qui ne manque pas de faire resurgir des sentiments qu’ils croyaient éteints depuis longtemps…

En présence du réalisateur Fabien Gorgeat

Avec: Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem, Mélanie Thierry, Céleste Brunnquell, Saül Benchetrit .

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Avant-Première Emeraude Cinéma C’est quoi l’amour ? Dinard a été mis à jour le 2026-02-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme