Avant-première et rencontre Ducobu et le fantôme de Saint-Potache Cinéma Pathé Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Avant-première et rencontre Ducobu et le fantôme de Saint-Potache

Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Avant-première et rencontre en partenariat avec le Cinéma Pathé, dans le cadre de Faites Lire !

Assistez à une avant-première, programmée dans le cadre de Faites Lire ! et en partenariat avec le Cinéma Pathé. Le 9e art flirtera enfin avec le 7e la nouvelle adaptation cinématographique de la série humoristique L’élève Ducobu avec Elie Semoun sera projetée en avant-première au Pathé. Elle sera suivie d’une rencontre avec les auteurs et l’équipe du film. Infos sur les modalités de réservation à venir. .

Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

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English :

Preview screening and Q&A session in partnership with Cinéma Pathé, as part of the Faites Lire! program

L’événement Avant-première et rencontre Ducobu et le fantôme de Saint-Potache Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72