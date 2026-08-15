Avant-première et rencontre Ducobu et le fantôme de Saint-Potache Cinéma Pathé Le Mans
samedi 3 octobre 2026 · Cinéma Pathé · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Avant-première et rencontre Ducobu et le fantôme de Saint-Potache
Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Avant-première et rencontre en partenariat avec le Cinéma Pathé, dans le cadre de Faites Lire !
Assistez à une avant-première, programmée dans le cadre de Faites Lire ! et en partenariat avec le Cinéma Pathé. Le 9e art flirtera enfin avec le 7e la nouvelle adaptation cinématographique de la série humoristique L’élève Ducobu avec Elie Semoun sera projetée en avant-première au Pathé. Elle sera suivie d’une rencontre avec les auteurs et l’équipe du film. Infos sur les modalités de réservation à venir. .
Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
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English :
Preview screening and Q&A session in partnership with Cinéma Pathé, as part of the Faites Lire! program
L’événement Avant-première et rencontre Ducobu et le fantôme de Saint-Potache Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72
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