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AGENDA · Le Mans

Avant-première et rencontre Ducobu et le fantôme de Saint-Potache Cinéma Pathé Le Mans

samedi 3 octobre 2026 · Cinéma Pathé · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Cinéma Pathé
Adresse
3 Place des Jacobins
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Avant-première et rencontre Ducobu et le fantôme de Saint-Potache

Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Avant-première et rencontre en partenariat avec le Cinéma Pathé, dans le cadre de Faites Lire !
Assistez à une avant-première, programmée dans le cadre de Faites Lire ! et en partenariat avec le Cinéma Pathé. Le 9e art flirtera enfin avec le 7e la nouvelle adaptation cinématographique de la série humoristique L’élève Ducobu avec Elie Semoun sera projetée en avant-première au Pathé. Elle sera suivie d’une rencontre avec les auteurs et l’équipe du film. Infos sur les modalités de réservation à venir.   .

Cinéma Pathé 3 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53 

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English :

Preview screening and Q&A session in partnership with Cinéma Pathé, as part of the Faites Lire! program

L’événement Avant-première et rencontre Ducobu et le fantôme de Saint-Potache Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72

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