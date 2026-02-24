Avant-première Les Rayons et les Ombres 4 Cinémas Theatre Vernon
Avant-première Les Rayons et les Ombres 4 Cinémas Theatre Vernon vendredi 13 mars 2026.
Avant-première Les Rayons et les Ombres
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Séance en présence d’Alexandre Révérend historien de la ville de Vernon où vécurent les héros du film entre 1942 et 1944
Synopsis
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l’engrenage de la collaboration. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
