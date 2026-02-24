Avant-première Les Rayons et les Ombres 4 Cinémas Theatre Vernon

Avant-première Les Rayons et les Ombres

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Séance en présence d’Alexandre Révérend historien de la ville de Vernon où vécurent les héros du film entre 1942 et 1944

Synopsis

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l’engrenage de la collaboration. .

