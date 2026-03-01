Avant-première Metz-Bangkok en stop Cinéma Klub Metz

Avant-première Metz-Bangkok en stop

Un habitant de Metz réalise un documentaire après 15 000 km en auto-stop jusqu’à Bangkok.

Partir de Metz avec un simple panneau Metz Bangkok , sans plan, sans budget, sans itinéraire défini.

C’est le défi qu’a relevé Jules Riss, aventurier et conférencier originaire de Metz, en traversant 6 pays et 15 000 km en 66 jours, essentiellement grâce à l’auto-stop et à l’accueil chez l’habitant.

Un film centré sur l’humain, le partage et la confiance.Tout public

Cinéma Klub 5 rue Fabert Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

A resident of Metz makes a documentary after hitchhiking 15,000 km to Bangkok.

Leaving Metz with a simple Metz Bangkok sign, no plan, no budget, no defined itinerary.

This was the challenge taken up by Jules Riss, an adventurer and lecturer from Metz, who crossed 6 countries and 15,000 km in 66 days, mainly by hitchhiking and staying with local people.

A film focused on people, sharing and trust.

