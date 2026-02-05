Avant-première Sauvage Place de la Gare Royan

Avant-première Sauvage

Place de la Gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

En présence du réalisateur Camille Ponsin et de l’actrice principale Lou Lampros.

Place de la Gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 16

English :

In the presence of director Camille Ponsin and lead actress Lou Lampros.

