Avant-Première, Sept Parnassiens, Paris

Informations pratiques

Avant-Première Vendredi 25 septembre, 20h00 Sept Parnassiens Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:00:00+02:00

Avant-première – NI VUE, NI CONNUE

Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France https://www.multicine.fr/

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