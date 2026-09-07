AGENDA · Paris
Avant-Première, Sept Parnassiens, Paris
vendredi 25 septembre 2026 · Sept Parnassiens · Paris
Informations pratiques
Avant-Première Vendredi 25 septembre, 20h00 Sept Parnassiens Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:00:00+02:00
Avant-première – NI VUE, NI CONNUE
Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France https://www.multicine.fr/
Avant-première Sept Parnassiens Avant-Première
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