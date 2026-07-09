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Avant que j’oublie, Compagnie Amalia Salle Place Pierre de Coubertin Lillebonne

vendredi 20 novembre 2026 · Place Pierre de Coubertin · Lillebonne

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Pierre de Coubertin
Adresse
Juliobona
Ville
76170 Lillebonne
Département
Seine-Maritime
Tarif

Lillebonne

Avant que j’oublie, Compagnie Amalia Salle

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20 21:30:00

Date(s) :
2026-11-20

Inspirée par les liens intergénérationnels et familiaux, la chorégraphe Amalia Salle a imaginé une traversée dansée de la mémoire, du temps et de l’amour filial.
Les corps des danseurs dialoguent pour raconter ce que l’on ne sait pas ou plus dire avec les mots. On y décèle la beauté des souvenirs, la pudeur de certains liens du sang et l’amour qui chemine tout au long de la vie.
Un moment intense d’émotion et de poésie, comme un élan de tendresse infinie.   .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88  juliobona@lillebonne.fr

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English : Avant que j’oublie, Compagnie Amalia Salle

L’événement Avant que j’oublie, Compagnie Amalia Salle Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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