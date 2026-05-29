« Avec ou sans » (Festival Héroïnes de 7 lieux) Centre socioculturel Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 20:00 – 21:30

Gratuit : non Sur inscription, avec la Maison des femmes. Plein tarif:10€, réduit: 7€ Etudiant, Adulte, Personne en situation de handicap, Senior

« Avec ou sans » Fiona ARENA, Morgane BIGOT et Prune COTHOUIT Ne pas vouloir être mère, espérer l’être sans y parvenir, ou encore l’être mais le regretter, sont des situations souvent tues par pudeur ou par peur du jugement. Dans le sillage du thème du festival — vieilles, cycles, naissance et mort — ce spectacle porte les témoignages d’une trentaine de femmes. Horaire : 20h || Tout public à partir de 13 ans ||? Causerie : évidemment, on cause, après. Parce que quelques fois, ces témoignages-là, auraient pu être les nôtres…ou pas !

Centre socioculturel Bellevue Nantes 44100

https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/avec-ou-sans



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