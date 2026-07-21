Informations pratiques

La Bazoge

Avec un grand F Cie Les Gamettes

28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-10 20:30:00

fin : 2027-02-10

Date(s) :

2027-02-10

Venez découvrir le spectacle Jeune Public de la Compagnie Les Gamettes Avec un grand F.

Pirates, Reine Pharaon, Prix Nobel de Sciences, Militantes, Femmes politiques, Spationautes…

Voici L’Histoire avec un grand H, de Femmes incroyables mais vraies, avec un grand F !

Spectacle jubilatoire, inspirant, drôle, ludique, pour petits et grands

Sur Tableau noir et blanc pour des Portraits hauts en couleurs

Macho Magazine Spectacle un peu trop musclé

Princesse Magazine Les 2 comédiennes ne sont pas assez maquillées

Spectacle jeune public et familial à partir de 5 ans

Durée 45 minutes

Séance scolaire le mardi 9 février à 15H .

28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Come discover the children’s show by the Les Gamettes theater company: *Avec un grand F*.

L’événement Avec un grand F Cie Les Gamettes La Bazoge a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72