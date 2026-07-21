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AGENDA · La Bazoge

Avec un grand F Cie Les Gamettes La Bazoge

mercredi 10 février 2027 · La Bazoge

Informations pratiques

Début
mercredi 10 février 2027
Fin
mercredi 10 février 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
28 Rue des Hortensias
Ville
72650 La Bazoge
Département
Sarthe
Tarif
7 7

La Bazoge

Avec un grand F Cie Les Gamettes

28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-10 20:30:00
fin : 2027-02-10

Date(s) :
2027-02-10

Venez découvrir le spectacle Jeune Public de la Compagnie Les Gamettes Avec un grand F.
Pirates, Reine Pharaon, Prix Nobel de Sciences, Militantes, Femmes politiques, Spationautes…
Voici L’Histoire avec un grand H, de Femmes incroyables mais vraies, avec un grand F !
Spectacle jubilatoire, inspirant, drôle, ludique, pour petits et grands
Sur Tableau noir et blanc pour des Portraits hauts en couleurs
Macho Magazine Spectacle un peu trop musclé
Princesse Magazine Les 2 comédiennes ne sont pas assez maquillées
Spectacle jeune public et familial à partir de 5 ans
Durée 45 minutes
Séance scolaire le mardi 9 février à 15H   .

28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Come discover the children’s show by the Les Gamettes theater company: *Avec un grand F*.

L’événement Avec un grand F Cie Les Gamettes La Bazoge a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72

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