Informations pratiques

La Bazoge

En voiture Simone !

28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-22 20:30:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-22

La saison culturelle se clôture sur le spectacle En voiture Simone

Catherine Duringer, fille de bonne famille, teste le covoiturage pour la première fois. Elle va vivre un trajet mouvementé en compagnie de Théo alias schtroumpf à lunettes et de Isa alias Bobie . Entre disputes, garage, dépanneuse et space cake, ces covoitureurs vont lui en faire voir de toutes les couleurs, peut-être même bouleverser sa vie…

Une chose est sûre, ce voyage sera mémorable… à tous les niveaux !

Comédie tout public à partir de 7 ans

Durée 1h20 .

28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The cultural season wraps up with the show En voiture Simone

L’événement En voiture Simone ! La Bazoge a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72