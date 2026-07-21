En voiture Simone ! La Bazoge
samedi 22 mai 2027 · La Bazoge
Informations pratiques
La Bazoge
En voiture Simone !
28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22 20:30:00
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
La saison culturelle se clôture sur le spectacle En voiture Simone
Catherine Duringer, fille de bonne famille, teste le covoiturage pour la première fois. Elle va vivre un trajet mouvementé en compagnie de Théo alias schtroumpf à lunettes et de Isa alias Bobie . Entre disputes, garage, dépanneuse et space cake, ces covoitureurs vont lui en faire voir de toutes les couleurs, peut-être même bouleverser sa vie…
Une chose est sûre, ce voyage sera mémorable… à tous les niveaux !
Comédie tout public à partir de 7 ans
Durée 1h20 .
28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire
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English :
The cultural season wraps up with the show En voiture Simone
L’événement En voiture Simone ! La Bazoge a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72
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