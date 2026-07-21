Informations pratiques

La Bazoge

Cabaret Envol

28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La Compagnie des Divines Fantaisies vous invite à découvrir leur cabaret Envol .

Embarquez pour un tour du monde exceptionnel à bord de la compagnie Divines Airlines. Direction voyage, détente, strass, et paillettes. Profitez de cette escapade pour découvrir les plus belles destinations et les plus belles chansons du monde Brésil, Russie, Orient…

Préparez vos valises et oubliez vos tracas. Pendant le voyage, seule la bonne humeur est de mise ! Ce spectacle est un passeport pour l’évasion où se mêlent l’élégance, la découverte d’ici et d’ailleurs. Des voix envoûtantes, des chorégraphies originales et de somptueux costumes…

Laissez-vous charmer par ce show aux mille et une couleurs du monde !

Spectacle jeune public et familial à partir de 5 ans

Durée 1H30 .

28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire

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English :

The Compagnie des Divines Fantaisies invites you to discover their cabaret show Envol.

L’événement Cabaret Envol La Bazoge a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72