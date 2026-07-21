Concert Quelque chose de Johnny La Bazoge
samedi 10 octobre 2026 · La Bazoge
Informations pratiques
La Bazoge
Concert Quelque chose de Johnny
28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Le groupe Mécéki vous présente son concert hommage à Johnny Hallyday
C’est un spectacle de près de 2h, qui va vous replonger dans les plus gros concerts de Johnny Hallyday des années 60 à ses dernières tournées sans imitation, mais en conservant l’esprit et l’énergie du taulier !!
On a tous un air de Johnny dans la tête, vous le retrouverez joué et chanté par Rodrigue, les 10 musiciens et chanteuses dans ce concert exceptionnel.
Durée 2H .
28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire
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English :
The M%E9c%E9ki band presents its tribute concert to Johnny Hallyday
L’événement Concert Quelque chose de Johnny La Bazoge a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72
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