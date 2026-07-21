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AGENDA · La Bazoge

Concert Quelque chose de Johnny La Bazoge

samedi 10 octobre 2026 · La Bazoge

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
28 Rue des Hortensias
Ville
72650 La Bazoge
Département
Sarthe
Tarif
7 7

La Bazoge

Concert Quelque chose de Johnny

28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Le groupe Mécéki vous présente son concert hommage à Johnny Hallyday
C’est un spectacle de près de 2h, qui va vous replonger dans les plus gros concerts de Johnny Hallyday des années 60 à ses dernières tournées sans imitation, mais en conservant l’esprit et l’énergie du taulier !!
On a tous un air de Johnny dans la tête, vous le retrouverez joué et chanté par Rodrigue, les 10 musiciens et chanteuses dans ce concert exceptionnel.
Durée 2H   .

28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

The M%E9c%E9ki band presents its tribute concert to Johnny Hallyday

L’événement Concert Quelque chose de Johnny La Bazoge a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72

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