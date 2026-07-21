Informations pratiques

La Bazoge

Paysages Mouvants

28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

La compagnie Contr’Pied vous donne rendez-vous pour sa création Paysages Mouvants .

Paysages mouvants est une pièce qui traite de la nature, la végétation, des paysages qui nous entourent, du temps qui passe et qui laisse des traces, elle questionne aussi sur la démocratie et de quels sont nos paysages rêvés pour demain ? Une création à la recherche d’un geste chorégraphique poétique et politique où les frontières se brouillent. Une œuvre qui projette un futur rêvé où l’homme et la nature font véritablement corps.

Tout public à partir de 8 ans

Durée Environ 55 min .

28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire

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English :

The Contr’Pied theater company invites you to its new production, Paysages Mouvants.

L’événement Paysages Mouvants La Bazoge a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72