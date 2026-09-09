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AVE’ROX COURSE HYBRIDE Rodez

samedi 19 septembre 2026 · Rodez

AVE’ROX COURSE HYBRIDE Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
17 Bd 122ᵉ R.I.
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
85 85 89 Tarif de base plein tarif

Rodez

AVE’ROX COURSE HYBRIDE

17 Bd 122ᵉ R.I. Rodez Aveyron

Tarif : 85 – 85 – 89 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le premier HYROX d’Aveyron.
AVE’ROX, c’est la course hybride taillée pour l’Occitanie.
8 épreuves standardisées, exécutées dans un ordre fixe, séparées par 1 km de course chacune. Aucun temps mort.
Pas de mise en scène. Pas de filtre. Juste toi, le chrono, et les autres.
CrossFitter. Runner. Combattant du quotidien. Il y a un format pour ton niveau. Une seule ligne d’arrivée.   .

17 Bd 122ᵉ R.I. Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

The first HYROX in Aveyron.

L’événement AVE’ROX COURSE HYBRIDE Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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