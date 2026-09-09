AVE’ROX COURSE HYBRIDE Rodez
samedi 19 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
AVE’ROX COURSE HYBRIDE
17 Bd 122ᵉ R.I. Rodez Aveyron
Tarif : 85 – 85 – 89 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le premier HYROX d’Aveyron.
AVE’ROX, c’est la course hybride taillée pour l’Occitanie.
8 épreuves standardisées, exécutées dans un ordre fixe, séparées par 1 km de course chacune. Aucun temps mort.
Pas de mise en scène. Pas de filtre. Juste toi, le chrono, et les autres.
CrossFitter. Runner. Combattant du quotidien. Il y a un format pour ton niveau. Une seule ligne d’arrivée. .
17 Bd 122ᵉ R.I. Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
The first HYROX in Aveyron.
L’événement AVE’ROX COURSE HYBRIDE Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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