Informations pratiques

Rodez

AVE’ROX COURSE HYBRIDE

17 Bd 122ᵉ R.I. Rodez Aveyron

Tarif : 85 – 85 – 89 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le premier HYROX d’Aveyron.

AVE’ROX, c’est la course hybride taillée pour l’Occitanie.

8 épreuves standardisées, exécutées dans un ordre fixe, séparées par 1 km de course chacune. Aucun temps mort.

Pas de mise en scène. Pas de filtre. Juste toi, le chrono, et les autres.

CrossFitter. Runner. Combattant du quotidien. Il y a un format pour ton niveau. Une seule ligne d’arrivée. .

17 Bd 122ᵉ R.I. Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

The first HYROX in Aveyron.

L’événement AVE’ROX COURSE HYBRIDE Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)