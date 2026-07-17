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Terrasses en fête O P’tit Bonheur Rodez

vendredi 11 septembre 2026 · Rodez

Terrasses en fête O P’tit Bonheur Rodez

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
4 carrefour St-Etienne
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Rodez

Terrasses en fête O P’tit Bonheur

4 carrefour St-Etienne Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.
Moment joyeux, musical et convivial au programme.
Avec le groupe Fleur Sauvage .   .

4 carrefour St-Etienne Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 14 23 

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English :

Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.

L’événement Terrasses en fête O P’tit Bonheur Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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