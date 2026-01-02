Avignon côté jardins Départ Office de tourisme Avignon
Avignon côté jardins Départ Office de tourisme Avignon samedi 6 juin 2026.
Avignon côté jardins
Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Le printemps est la meilleure saison pour redécouvrir la nature en ville. Dès début mai, les services des espaces verts d’Avignon s’activent pour refleurir nos parcs et jardins.
.
Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spring is the best season to rediscover nature in the city. From the beginning of May, Avignon?s green space services are busy putting flowers back in our parks and gardens.
L’événement Avignon côté jardins Avignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Avignon Tourisme