Avignon côté jardins Départ Office de tourisme Avignon

Avignon côté jardins

Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Le printemps est la meilleure saison pour redécouvrir la nature en ville. Dès début mai, les services des espaces verts d’Avignon s’activent pour refleurir nos parcs et jardins.

.

Départ Office de tourisme Départ Office de tourisme 41 cours Jean Jaurès Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring is the best season to rediscover nature in the city. From the beginning of May, Avignon?s green space services are busy putting flowers back in our parks and gardens.

L’événement Avignon côté jardins Avignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Avignon Tourisme