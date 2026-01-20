Avignon Jazz Festival Avignon

Avignon Jazz Festival

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-02

2026-07-28

Avignon accueille pour la 34e édition, ce rendez-vous international qui fait résonner la musique jazz.

Divers lieux Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 6 27 65 37 23 contact@tremplinjazzavignon.fr

English : Avignon Jazz Festival

For the 34rd time, Avignon welcomes this international event that makes jazz music resonate.

