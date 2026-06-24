Aviron : Journées Portes Ouvertes à Léo Lagrange Club Léo Lagrange Nantes Aviron Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Vous cherchez une activité sportive à pratiquer en plein air pour vous, vos enfants ou vos ados? Venez profiter d’une initiation gratuite à l’aviron !Le Club Léo Lagrange vous invite à découvrir l’aviron sur l’Erdre.Vous pourrez : Participer à une séance d’initiation avec des entraîneurs du clubDécouvrir l’univers Léo Lagrange Aviron : loisirs, compétitions, aviron santé, bien-être, équipes de jeunes, ados et adultesRencontrer les rameurs et bénévoles dans une ambiance conviviale Sportif débutant, confirmé ou amateur de loisir en nature, de 11 à 99 ans, l’aviron est un sport d’équipe, accessible qui s’adapte à votre rythme et à vos envies.Pourquoi essayer l’aviron au club Léo Lagrange à Nantes ? Un sport complet qui sollicite tout le corpsUne activité de glisse, en pleine natureUn sport d’équipe et un club convivial Informations pratiques Samedi 5 septembre de 14h à 17hSamedi 12 septembre de 14h à 17hMatériel fourni par le club À prévoir : tenue de sport près du corps, baskets, bouteille d’eauPlus d’informmations sur le site du Club d’aviron Nantes Aviron Léo Lagrange

Club Léo Lagrange Nantes Aviron Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 93 07 59



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