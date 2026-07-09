Axel Bauer (FR) Place Robert Schuman Meisenthal

Informations pratiques

Meisenthal

Axel Bauer (FR)

Place Robert Schuman La Halle Verrière Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

32

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Icône du rock français depuis Cargo, titre culte qui a marqué toute une génération, Axel Bauer trace depuis une route singulière, jalonnée de tubes devenus incontournables Éteins la lumière, À ma place, Personne n’est parfait, Ici Londres…3 millions de disques vendus, plus de 800 concerts, et une identité rock qui ne plie jamais.

Après la tournée Radio Londres conclue par un Olympia triomphal fin 2023, il revient avec Grand 8, un album riche de contrastes et de sensations entre adrénaline rock, ballades en apesanteur — un voyage musical total.

Véritable bête de scène et l’un des meilleurs guitaristes français, Axel Bauer livre en concert une expérience totale, un voyage à haute tension qui mêle nouveaux titres et classiques emblématiques l’énergie collective se construit, sa guitare guide le voyage. Ses shows sont une plongée dans son univers de clair-obscur, où tension rock et émotion se rencontrent.

Scène et salle fusionnent dans le même Grand 8 on embarque, on accélère, on vibre.Tout public

32 .

Place Robert Schuman La Halle Verrière Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

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English :

A French rock icon ever since “Cargo”—a cult classic that left its mark on an entire generation—Axel Bauer has been charting his own unique course, marked by hits that have become timeless classics: “Céteins la lumière,” “Ma place,” “Personne n’est parfait,” “Ici Londres”—3 million records sold, more than 800 concerts, and a rock identity that never wavers.

Following the “Radio Londres” tour, which concluded with a triumphant show at the Olympia in late 2023, he returns with “Grand 8,” an album rich in contrasts and sensations—from adrenaline-fueled rock to weightless ballads—a complete musical journey.

A true force of nature on stage and one of France’s best guitarists, Axel Bauer delivers a total experience in concert—a high-energy journey that blends new tracks with iconic classics: the collective energy builds, and his guitar guides the way. His shows are a plunge into his world of light and shadow, where rock tension and emotion collide.

Stage and audience merge into one giant roller coaster: we climb aboard, we accelerate, we vibrate.

L’événement Axel Bauer (FR) Meisenthal a été mis à jour le 2026-07-09 par OT DU PAYS DE BITCHE